Украинская певица засветилась в известном российском шоу - ВИДЕО

Соответствующий выпуск программы опубликован в YouTube.

Отметим, что на программе популярная украинская исполнительница рассказала об учебе своей старшей дочери Сони, а также о новом проекте "Ты не одинок". В частности, который стартует первова марта.

Вместе с тем 36-летняя артистка поделилась мнением о том, что подарить мужчинам на 23 февраля (День защитника отечества, связан первыми боями Красной армии против германских войск в феврале 1918 года).

Кроме того, подарок не должен быть романтическим. Поэтому, пена для бритья, по мнению Брежневой, моветон.

"Можно подарить пену на себе, можно без пены…мужчины любят внимание", - сказала звезда.

Напомним, как сообщал рагнн "УРА-Информ", популярная певица Вера Брежнева считает, что будь она политиком, то ей было бы что сказать своим избирателям.