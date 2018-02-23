14:30 23.02.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинская певица засветилась в известном российском шоу - ВИДЕО

Бывшая участница группы "ВИА Гра" и супргуга композитора Константина Меладзе Вера Брежнева пришла на шоу "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале".

Украинская певица засветилась в известном российском шоу - ВИДЕО

Соответствующий выпуск программы опубликован в YouTube.

Отметим, что на программе популярная украинская исполнительница рассказала об учебе своей старшей дочери Сони, а также о новом проекте "Ты не одинок". В частности, который стартует первова марта.

Вместе с тем 36-летняя артистка поделилась мнением о том, что подарить мужчинам на 23 февраля (День защитника отечества, связан первыми боями Красной армии против германских войск в феврале 1918 года).

Кроме того, подарок не должен быть романтическим. Поэтому, пена для бритья, по мнению Брежневой, моветон.

"Можно подарить пену на себе, можно без пены…мужчины любят внимание", - сказала звезда.

Напомним, как сообщал рагнн "УРА-Информ", популярная певица Вера Брежнева считает, что будь она политиком, то ей было бы что сказать своим избирателям.

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