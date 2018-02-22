03:00 22.02.2018 | Культура | Новости
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National Geographic снял документальный фильм о катастрофе MH17

Известный телеканал National Geographic вскоре представит публике документальный фильм о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

National Geographic снял документальный фильм о катастрофе MH17

По данным СМИ, впервые съемочная группа программы Air Crash Investigation имела возможность эксклюзивно пообщаться с сотрудниками Совета безопасности Нидерландов, которые расследуют это дело.

В реконструкции событий, в частности, будет идти речь о вызовах, с которыми следователи столкнулись во время проведения следственных действий в районе катастрофы. Однако программа не даст ответ на главный вопрос, кто виновен.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", известный кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, получивши "Оскар" в номинации "Лучшая актриса".

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