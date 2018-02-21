Солиста Cristal Castles обвинили в домогательствах

Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, одной из вероятных жертв лидера группы на момент инцидента было 14 лет. Известно, что в то время девушка была фанаткой коллектива Kill Cheerleader, в которой Кэт выступал в качестве бас-гитариста.

По ее словам, она тесно общалась с музыкантом, а однажды он вручил ей секс-куклу и лизнул ее лицо для снимка.

При этом второй возможной жертвой является 16-летняя девушка. Она отправилась с исполнителем на школьную вечеринку, после которой Кэт занялся с ней сексом рядом с автомобилем на земле. Девушка добавила, что музыкант виделся с ней в течение следующих пяти лет.

Кроме того, еще три другие молодые женщины сообщили, что в юном возрасте стали объектами пристального внимания Кэта, который домогался их.

В насоящее время адвокаты музыканта уже прокомментировали обвинения, заявив, что слова женщин не соответствуют действительности, а их цель - опорочить имя Кэта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американка Джейн Доу подала иск о домогательствах против одного из основателей группы Kiss Джина Симмонса.