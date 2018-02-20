В США ушел из жизни лауреат Пулитцеровской премии Макс Десфор - ФОТО

Отмечается, что о смерти фотографа агентству рассказал его сын Барри. Десфор умер в штате Мэриленд.

Десфор - автор знаменитого фото, на котором запечатлен экипаж стратегического бомбардировщика Boeing B-29 Superfortress, известного как Enola Gay, после того, как самолет сбросил бомбу на японский город Хиросима в августе 1945 года. Количество погибших от непосредственного воздействия взрыва составило от 70 до 80 тысяч человек, а от отложенных эффектов, по разным оценкам, превысило 200 тысяч человек.

Американец также снял корейских беженцев, спасающихся через разрушенный мост. За серию фотографий о Корейской войне Десфор получил Пулитцеровскую премию.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ушел из жизни актер Джон Пол Стюер в возрасте 33 лет. Отмечается, что Стюер умер еще 1 января, однако о его смерти стало известно только через четыре дня.