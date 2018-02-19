Самые ожидаемые детские украинские фильмы в 2018 году - ФОТО, ВИДЕО

Судя по этому в 2018 году украинское кино удивит детей новейшими технологиями, работами, яркой картинкой и закрученными сюжетами.

Похищенная принцесса: Руслан и Людмила. Известно, что фильм покажут в более чем в 30 странах мира.

Главные герои мультфильма - влюбленные Руслан и Людмила, которым всеми усилиями пытается помешать злой колдун Черномор. Сказка о временах отважных рыцарей, прекрасных принцесс и темных колдунов. По сюжету Руслан, бродячий артист-неудачник с Троещины, случайно знакомится с дочерью князя Людмилой и влюбляется.

Бобот

По сюжету, именно от мужества и храбрости детей зависит будущее всего человечества.

Двенадцатилетний мальчик Вадик из-за своей чрезмерной любознательности попадает в водоворот фантастических событий. А именно - противостояние Энергии, которая создала мир, и пришельцев. На своем пути Вадик не только находит первых верных друзей, но самое главное - знакомится с "живой" трансформаторной будкой - Боботом.

Фокстер & Макс

Главный герой фильма, пес-супергерой Фокстер, сейчас посещает интересные мероприятия, встречается с известными личностями и все свои приключения освещает в своем влоге.

Прокат фильма не ограничится только Украиной - как поделились продюсеры, уже есть договоренности со словацкими, чешскими, болгарскими, польскими дистрибьюторами.

Полина

Это первый украинский фильм, снят совместно с французскими и бельгийскими коллегами. В картине снялись много известных европейских актеров, среди которых Жан Рено, Вирджини Ледуайен, Одри Марн и др. А операторская работа принадлежит оскароносном Тьерри Арбогаста, который снял "5 элемент", "Леон" и другие.

Лента "Полина" рассказывает о 11-летней девочке, которая стремится узнать информацию о своем прошлом. Она проживает в доме злой тетки, которая тайно планирует избавиться от девушки, чтобы получить секретное наследство. Полина убегает и отправляется в фантастическое путешествие.

Декабрьская сказка

"Декабрьская сказка" рассказывает о дружбе, любви и прежде всего о том, что люди должны верить в чудо и в свои силы. В центре истории - второклассник Артем, чья семья только переехала из большого города в дом в Карпатах. К Артема на кануне Дня Святого Николая неожиданно приходит сам Николай, который на самом деле оказывается вором.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", о любви британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл снимут телевизионный фильм.