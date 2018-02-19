Объявлены победители премии BAFTA Awards 2018 - ФОТО

Об этом сообщается на сайте организации.

Отметим, что на событие пришли десятки знаменитостей, которые были номинированы в различных категориях за достижения в сфере кинематографа за 2017 год.

Так, Гильермо дель Торо за фильм "Форма воды" удостоился получить награду в категории "Лучшая режиссерская работа".

Гари Олдман, который сыграл Уинстона Черчилля в кинофильме "Темные времена", получил премию в номинации "Лучшая мужская роль". В аналогичной категории у женщин победила Фрэнсис Макдорманд за игру в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Драму британского режиссера Мартина Макдонаха также назвали "Лучшим фильмом", передает RT. Ранее лента "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получила награду в номинации "Лучший британский фильм".

Лучшим анимационным фильмом года назвали мультфильм "Тайна Коко". Фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева уступил своим конкурентам в категории "Лучший фильм на иностранном языке". На первом месте - корейская картина "Служанка".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе, Владимир и Виталий Кличко получили специальную награду за "Успешное многолетнее продвижение положительного образа Украины в мире".