Наш кандидат - Брежнева депутат

Журналист без сомнений уверен, что певица с подобной фамилией получит узнаваемость среди населения, как и ее популярный предшественник советской эпохи. На вопрос о возможности смены сольного исполнение на сцене на более просторную государственную Думу певица ответила следующее: "Я идейный человек, поэтому конечно же, если бы я пошла в политику, думаю, что я смогла бы донести свою идею и была бы с ней актуальна".

Однако Вера рассматривать политическую перспективу в ближайшее время не намерена, но амбиции быть народным избранником у Брежневой есть. Сейчас у певицы пик популярности, концертов как на публику, так и частных достаточно, так что график Веры не позволяет ей предстать перед обществом в новом амплуа.

"Не идите в политику! Пойте и радуйте нас", - резюмирует журналист.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно Вера Брежнева поразила поклонников новой прической.