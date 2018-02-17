12:24 17.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Наш кандидат - Брежнева депутат

Популярная певица Вера Брежнева считает, что будь она политиком, то ей было бы что сказать своим избирателям. Об этом исполнительница рассказала блогеру и журналисту Максу Назарову. 

Наш кандидат - Брежнева депутат

Журналист без сомнений уверен, что певица с подобной фамилией получит узнаваемость среди населения, как и ее популярный предшественник советской эпохи. На вопрос о возможности смены сольного исполнение на сцене на более просторную государственную Думу певица ответила следующее: "Я идейный человек, поэтому конечно же, если бы я пошла в политику, думаю, что я смогла бы донести свою идею и была бы с ней актуальна".

Однако Вера рассматривать политическую перспективу в ближайшее время не намерена, но амбиции быть народным избранником у Брежневой есть. Сейчас у певицы пик популярности, концертов как на публику, так и частных достаточно, так что график Веры не позволяет ей предстать перед обществом в новом амплуа.

"Не идите в политику! Пойте и радуйте нас", - резюмирует журналист.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно Вера Брежнева поразила поклонников новой прической.

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