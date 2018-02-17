В эту году по красной дорожке щеголяли популярные звезды немецкого кино: Тильда Суинтон, Эль Фаннинг, Хелен Миррен, Джефф Голдблюм, Билл Мюррей. Женщин встречал директор фестиваля Дитер Косслик, который в этом году сдела акцент на строгости всех деталей в своем фраке.

Среди множества зрителей и журналистов встретилась фигура уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ министр Моники Грюттерс. Женщина удивила всех простотой своего наряда, пусть и не соответствующего официальному дресс-коду мероприятия - юбка, кофта и кроссовки.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно украинская художница Ксения Симонова смогла отснять песочный фильм о жизни и деяниях Кузьмы Скрябина.