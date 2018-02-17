17:19 17.02.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Ани Лорак снялась в документальном фильме - ФОТО

Известная украинская исполнительница Ани Лорак опубликовала снимки документального фильма Дива-2018. Фото появились на страничке одной из социальных сетей певицы. 

Ани Лорак снялась в документальном фильме - ФОТО

Лорак считает, что не все осознают тот напор и напряжение, которое испытывает исполнитель перед подготовкой к выступлению, что творится за кулисами и как порой бывают жестоки продюсеры. Исполнительница также поделилась информацией о точной дате своего сольного тура, из которого она вычеркнула Украину. 

Но фильм Лорак хочет лично представить в Киеве, куда она намерена прибыть летом 2018 года с концертом Шоу-Дива. 

"Вы сможете заглянуть за кулисы сцены, я расскажу о своих чувствах и поделюсь эмоциями", - пишет певица.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в киевском концертом зале Дворец Украина неожиданно прошло выступление украинской певицы Ани Лорак

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