Ани Лорак снялась в документальном фильме - ФОТО

Лорак считает, что не все осознают тот напор и напряжение, которое испытывает исполнитель перед подготовкой к выступлению, что творится за кулисами и как порой бывают жестоки продюсеры. Исполнительница также поделилась информацией о точной дате своего сольного тура, из которого она вычеркнула Украину.

Но фильм Лорак хочет лично представить в Киеве, куда она намерена прибыть летом 2018 года с концертом Шоу-Дива.

"Вы сможете заглянуть за кулисы сцены, я расскажу о своих чувствах и поделюсь эмоциями", - пишет певица.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в киевском концертом зале Дворец Украина неожиданно прошло выступление украинской певицы Ани Лорак.