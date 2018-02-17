ALEKSEEV отправляется на Евровидение - ВИДЕО

Никита Алексеев будет представлять Белоруссию на Евровидении-2018. Об этом он написал на своей странице Facebook.
По результатам отборочного тура, Алексеев опередил своих преследователей благодаря телевизионному и телефонному голосованию. Так, исполнительно удалось набрать 20 баллов от жюри и четыре от зрителей.
Теперь Никита с композицией Forever будет нести белорусский флаг в Лиссабоне. Примечательно, что кроме победы на отборе ему еще и досталась награда "хрустальное сердце" от зрителей. Для страны это уже 15-ый раз, когда страна будет пытаться завоевать победу на конкурсе. Алексеев станет первым в истории страны исполнителем не имеющим белорусских корней.
Популярный украинский поп-исполнитель Никита Алексеев (Alekseev) попробует свои силы в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 от Беларуси. И не удивительно, поскольку исполнитель очень популярен в этой стране, а получает награды регулярно в России.
Пассажиры, которые в ближайшие праздничные выходные планируют путешествия в южном и западном направлениях, могут воспользоваться дополнительными поездами № 294/293 Киев - Новоалексеевка и № 243/219 Киев - Ивано-Франковск.
В рамках состязания эксперты популярного фотоконкурса Hasselblad Masters Awards определили победителей 2018 года. Так, фавориты были выбраны в 11 различных категориях. Таким образом, каждый из них стал обладателем звания Hasselblad Master и новой камеры среднего формата Hasselblad.
Об этом пишет The Australian.