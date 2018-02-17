ALEKSEEV отправляется на Евровидение - ВИДЕО

По результатам отборочного тура, Алексеев опередил своих преследователей благодаря телевизионному и телефонному голосованию. Так, исполнительно удалось набрать 20 баллов от жюри и четыре от зрителей.

Теперь Никита с композицией Forever будет нести белорусский флаг в Лиссабоне. Примечательно, что кроме победы на отборе ему еще и досталась награда "хрустальное сердце" от зрителей. Для страны это уже 15-ый раз, когда страна будет пытаться завоевать победу на конкурсе. Алексеев станет первым в истории страны исполнителем не имеющим белорусских корней.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Киеве прошел второй отбор участника на песенный конкурс Евровидение-2018.