13:55 17.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ALEKSEEV отправляется на Евровидение - ВИДЕО

Никита Алексеев будет представлять Белоруссию на Евровидении-2018. Об этом он написал на своей странице Facebook.

ALEKSEEV отправляется на Евровидение - ВИДЕО

По результатам отборочного тура, Алексеев опередил своих преследователей благодаря телевизионному и телефонному голосованию. Так, исполнительно удалось набрать 20 баллов от жюри и четыре от зрителей. 

Теперь Никита с композицией Forever будет нести белорусский флаг в Лиссабоне. Примечательно, что кроме победы на отборе ему еще и досталась награда "хрустальное сердце" от зрителей. Для страны это уже 15-ый раз, когда страна будет пытаться завоевать победу на конкурсе. Алексеев станет первым в истории страны исполнителем не имеющим белорусских корней.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Киеве прошел второй отбор участника на песенный конкурс Евровидение-2018.

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