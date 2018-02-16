Стало известно, кто стал лучшей актрисой всех времен

Соответствующий рейтинг опубликовало издание The Guardian.

По мнению критика, лучшей актрисой всех времен является американская кинозвезда Мэрил Стрип, которая трижды становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. Как утверждает Брэдшоу, лучшую роль Стрип сыграла в фильме "Выбор Софи".

Также в топ-пять лучших звезд кино вошли Элизабет Тэйлор ("Баттерфилд, 8"), Ингрид Бергман ("Газовый свет"), Джоан Фонтейн ("Подозрение") и Фрэнсис Макдорманд ("Фарго").

Напоследок киновед, предложил читателям выбрать лучшую из пяти актрис списка. Однако, выбор читателей не совпал с мнением Брэдшоу, пользователи отдали предпочтение Фрэнсис Макдорманд, которая получила "Оскар" за ленту "Фарго".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", российский журнал Forbes составило рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Так, фаворитом в этом списке оказался Вин Дизель — общие сборы лент с его участием составили 1,6 миллиарда долларов, а самым кассовым оказался фильм "Форсаж 8".