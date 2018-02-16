15:50 16.02.2018 | Культура | Новости
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Дженнифер Энистон разводится с мужем - ФОТО

Супружеская пара Дженнифер Энистон и Джастин Теру заявили о разводе, после двух лет совместной жизни. Такое решение было принято еще в прошлом году, сообщает Associated Press.

Дженнифер Энистон разводится с мужем - ФОТО

Отрметим, что Дженнифер Энистон и ее супруг, актер Джастин Теру не хотят не правдивой информации о их отношениях, поэтому первые рассказали прессе о разводе.

Также экс-пара утверждает, что между ними остаются дружеские отношения. Так это или нет, факт в том, что на днях Энистон отмечала 49-летие в Малибу, а её супруг в это время был в Нью-Йорке.

Энистон и Теру сыграли свадьбу тайно в 2015 году, а начали встречаться еще в 2011 году. 

Стоит добавить, что детей у супругов нет.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", после публичного появления голливудского актера Брэда Питта с 31-летней принцессой Монако Шарлоттой Казираги, им приписывают роман.

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