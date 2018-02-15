16:34 15.02.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Тина Кароль показала фотосессию ко Дню Валентина - ФОТО

Народная артистка Украины Тина Кароль накануне ко Дню всех влюбленных решила показать серию своих откровенных снимков. Большинство фанатов певицы не ожидали такого откровенного подарка.

Тина Кароль показала фотосессию ко Дню Валентина - ФОТО

Отметим, что на фоторграфиях украинская исполнительница запечатлена в нарядах и белье Calvin Clain, а также плаще Dafna May, и белой мужской рубашке. Кстати, на некоторых снимках Тина запечатлена топлес, прикрывая грудь кошкой.

Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей Instagram-странице.

К слову, весь коллаж со снимками вышли соблазнительными  и провокационными. Простота и атмосферность полароидных кадров придает фотосессии особый ретро шарм.

Подписчики певицы на ее странице в Instagram рассыпались в комплиментах звезде:

"Мэрилин нашего времени", "Как всегда очень красиво", "Нереальная, настоящая дива", "Умеешь удивить, я в приятном шоке", "Фото просто огонь, бомба!", "Как можно быть такой шикарной?", "Сколько эротики".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", скандальная украинская исполнительница Ани Лорак развлекала гостей на шикарной свадьбе дочери вице-президента Федерации конного спорта России, бизнесмена Владимира Туганова.


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