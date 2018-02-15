Тина Кароль показала фотосессию ко Дню Валентина - ФОТО

Отметим, что на фоторграфиях украинская исполнительница запечатлена в нарядах и белье Calvin Clain, а также плаще Dafna May, и белой мужской рубашке. Кстати, на некоторых снимках Тина запечатлена топлес, прикрывая грудь кошкой.

Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей Instagram-странице.

К слову, весь коллаж со снимками вышли соблазнительными и провокационными. Простота и атмосферность полароидных кадров придает фотосессии особый ретро шарм.

Подписчики певицы на ее странице в Instagram рассыпались в комплиментах звезде:

"Мэрилин нашего времени", "Как всегда очень красиво", "Нереальная, настоящая дива", "Умеешь удивить, я в приятном шоке", "Фото просто огонь, бомба!", "Как можно быть такой шикарной?", "Сколько эротики".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", скандальная украинская исполнительница Ани Лорак развлекала гостей на шикарной свадьбе дочери вице-президента Федерации конного спорта России, бизнесмена Владимира Туганова.