16:10 15.02.2018 | Культура | Новости
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Роберт Родригес снимет сериал в виртуальной реальности

Американский кинорежиссёр, а также оператор и композитор Роберт Родригес работает нал сериалом "The Limit" для шлемов виртуальной реальности.   Производство фильма началось в конце января.

Роберт Родригес снимет сериал в виртуальной реальности

Об этом сообщает Deadline.

Как рассказал Родригес, сама действие в многосерийном выпуске будет происходить от первого лица. К примеу, подобный прием уже встречался в боевике "Хардкор".

Примечательно, что главную роль исполнит Мишель Родригес. Актриса перевоплотится в генетически модифицированного человека, которого секретная корпорация создала в качестве оружия массового уничтожения.  Девушку можно узнать по ленте "Мачете" (поставленная Робертом Родригесом) и франшизе "Форсаж".  

Стоит добавить, что стилистика фильмов Роберта Родригеса очень поожа с картинами Квентина Тарантино: обычно в лентах полно насилия и черного юмора.

Среди самых известных работ Родригеса — "От заката до рассвета", "Отчаянный" и "Однажды в Мексике".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине запретили показ 22 российских фильмов и разрешили прокат 6 российских кинолент в кинотеатрах в 2017 году.


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