Роберт Родригес снимет сериал в виртуальной реальности

Американский кинорежиссёр, а также оператор и композитор Роберт Родригес работает нал сериалом "The Limit" для шлемов виртуальной реальности. Производство фильма началось в конце января.
Об этом сообщает Deadline.
Как рассказал Родригес, сама действие в многосерийном выпуске будет происходить от первого лица. К примеу, подобный прием уже встречался в боевике "Хардкор".
Примечательно, что главную роль исполнит Мишель Родригес. Актриса перевоплотится в генетически модифицированного человека, которого секретная корпорация создала в качестве оружия массового уничтожения. Девушку можно узнать по ленте "Мачете" (поставленная Робертом Родригесом) и франшизе "Форсаж".
Стоит добавить, что стилистика фильмов Роберта Родригеса очень поожа с картинами Квентина Тарантино: обычно в лентах полно насилия и черного юмора.
Среди самых известных работ Родригеса — "От заката до рассвета", "Отчаянный" и "Однажды в Мексике".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине запретили показ 22 российских фильмов и разрешили прокат 6 российских кинолент в кинотеатрах в 2017 году.
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