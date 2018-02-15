Роберт Родригес снимет сериал в виртуальной реальности

Об этом сообщает Deadline.

Как рассказал Родригес, сама действие в многосерийном выпуске будет происходить от первого лица. К примеу, подобный прием уже встречался в боевике "Хардкор".

Примечательно, что главную роль исполнит Мишель Родригес. Актриса перевоплотится в генетически модифицированного человека, которого секретная корпорация создала в качестве оружия массового уничтожения. Девушку можно узнать по ленте "Мачете" (поставленная Робертом Родригесом) и франшизе "Форсаж".

Стоит добавить, что стилистика фильмов Роберта Родригеса очень поожа с картинами Квентина Тарантино: обычно в лентах полно насилия и черного юмора.

Среди самых известных работ Родригеса — "От заката до рассвета", "Отчаянный" и "Однажды в Мексике".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине запретили показ 22 российских фильмов и разрешили прокат 6 российских кинолент в кинотеатрах в 2017 году.