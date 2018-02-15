01:00 15.02.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Группа "Время и Стекло" впервые представила песню на украинском - ВИДЕО

В день Святого Валентина, 14 февраля, известная группа "Время и Секло" впервые за свою карьеру представила публике песню на украинском языке. Поклонники с удовольствием делятся своими впечатлениями, а также задуют множество вопросов о треке Алексею Завгороднему и Наде Дорофеевей.

Группа

Соответствующий клип можно посмотреть на канале YouTube.

Отметим, что за несколько часов видеоролик набрал более 2 млн. просмотров. Так, композиция под названием "До зірок" удостоилась стать треком к мультфильму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила", премьера которого запланирована на 7 марта 2018 года.

Также известно, что главные роли мультфильма (Руслана и Людмилу) озвучили те же участники группы "Время и Стекло" – Позитив (Алексей Завгородний) и Надя Дорофеева.

По этому поводу, поклонники не стали срывать своего восхищения:

"Это шедевр. Это даже лучше чем троль".

"Я конечно же знаю что Надя замужем...Но мне кажется, что они бы были ооочень милой парой".

"Очень классная песня. Надя, а будет версия для российской аудитории на русском языке??

"Как же красиво на украинском языке. Так мило...".

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в последнее время не только звезды шоу-бизнеса, но и боксеры очень часто попадают в комические ситуации. Так, к примеру, вопрос журналиста вдохновил чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика сочинить песню и даж снять клип. 

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