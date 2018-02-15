Группа "Время и Стекло" впервые представила песню на украинском - ВИДЕО
В день Святого Валентина, 14 февраля, известная группа "Время и Секло" впервые за свою карьеру представила публике песню на украинском языке. Поклонники с удовольствием делятся своими впечатлениями, а также задуют множество вопросов о треке Алексею Завгороднему и Наде Дорофеевей.
Отметим, что за несколько часов видеоролик набрал более 2 млн. просмотров. Так, композиция под названием "До зірок" удостоилась стать треком к мультфильму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила", премьера которого запланирована на 7 марта 2018 года.
Также известно, что главные роли мультфильма (Руслана и Людмилу) озвучили те же участники группы "Время и Стекло" – Позитив (Алексей Завгородний) и Надя Дорофеева.
По этому поводу, поклонники не стали срывать своего восхищения:
"Это шедевр. Это даже лучше чем троль".
"Я конечно же знаю что Надя замужем...Но мне кажется, что они бы были ооочень милой парой".
"Как же красиво на украинском языке. Так мило...".
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в последнее время не только звезды шоу-бизнеса, но и боксеры очень часто попадают в комические ситуации. Так, к примеру, вопрос журналиста вдохновил чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика сочинить песню и даж снять клип.