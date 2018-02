Metallica получит "Нобелевскую премию по музыке" - ВИДЕО

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, церемония награждения будет проходить в Стокгольме 14 июня. На это мероприятие планирует приехать шведская королевская семья.

Metallica стала первым метал-коллективом, который номинировали на премию Polar Music Prize. Культовая группа имеет на сегодняшний день четыре альбома - Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets и And Justice for All - все считаются классикой.

