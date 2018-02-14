18:12 14.02.2018 | Культура | Новости
100186504:labazovych

Metallica получит "Нобелевскую премию по музыке" - ВИДЕО

Легендарная американская рок-группа Metallica стала обладателем престижной международной награды - Polar Music Prize, более известную как "Нобелевская премия по музыке".

Metallica получит

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, церемония награждения будет проходить в Стокгольме 14 июня. На это мероприятие планирует приехать шведская королевская семья.

Metallica стала первым метал-коллективом, который номинировали на премию Polar Music Prize. Культовая группа имеет на сегодняшний день четыре альбома - Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets и And Justice for All - все считаются классикой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях в США прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии Гильдии сценаристов. Лауреатом в категории "Оригинальный сценарий" удостоился американский детективно-сатирический фильм ужасов режиссёра Джордана Пила "Прочь".

Поделиться
Читайте также:

  • Поп-дива Леди Гага и легендарная группа Metallica произвели настоящий фурор своим выступлением на церемонии Грэмми в этом году. В связи с этим артисты приняли решение записать совместный альбом.  

  • В Риме ушел из жизни известный композитор, автор музыки к фильмам "Джанго освобожденный" и "Убить Билла" Луис Бакалов. Печальные новости сообщило издание ANSA.
 
Кабмин одобрил государственный оборонный заказ на 2018-2020 В сети появились новые мрачные фото оккупированного Донеца - ФОТО Навальный обратился к Google и Facebook, а также в британский Отдел по борьбе с крупным мошенничеством Усик вновь признан боксером месяца по версии WBC
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив