Госкомтелерадио запретило в Украине 135 книг из России

Всего в списке 135 книг, напечатанных издательствами Российской Федерации, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

Как сообщает во вторник, 13 февраля, пресс-служба Госкомтелерадио, в частности, в антиукраинский список вошли: книга Павла Губарева "Факел Новороссии", Семена Пегова "Я и рыжий сепар", Дмитрия Goblin Пучкова "Украина це Россия. Серия "Библиотека мужского клуба", Василия Прохорова "Украина между Западом и Востоком. Война на Донбассе", Михаила Погребинского "Украина. В ожидании неизбежного" и другие.

При этом в этот список также вошла книга из оккупированного Крыма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине запретили показ 22 российских фильмов и разрешили прокат шести российских кинолент в кинотеатрах. Об этом сообщили в Государственном агентстве по вопросам кино.