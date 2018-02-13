12:30 13.02.2018 | Культура | Новости
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Гарри и Меган Маркл рассказали о деталях церемонии свадьбы

В Кенсингтонском дворце заявили, что принц Гарри и его невеста Меган Маркл раскрыли детали своей свадьбы, которая состоится 19 мая.

Гарри и Меган Маркл рассказали о деталях церемонии свадьбы

Об этом сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в соцсети Twitter.

Как отмечается, молодую пару поженят в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая, которая вмещает приблизительно 800 человек. Теперь же появилась информация о том, что церемония пройдет в полдень. Также известно, что принц Гарри с Меган Маркл проедут в карете через Виндзор, Беркшир.

Пару поженит архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. 

После службы свадебная процессия пройдет по маршруту, включая Касл Хилл Пусть стрит, Шит стрит, Кингс Роуд, Альберт Роуд, Лонг Волк и обратно в Виндзорзького замка.

"Они надеются, что эта короткая прогулка даст возможность многим людям собраться вокруг Виндзора и насладиться атмосферой этого особенного дня", - сказали в Кенсингтонском дворце.

В этот вечер принц Чарльз проведет частный вечерний прием для супругов, близких друзей и родственников.

Дата свадьбы совпадает с финалом Кубка Англии по футболу. Брат принца Гарри - принц Уильям - обычно посещает финал и вручает трофеи, поскольку он является президентом футбольной ассоциации. Поэтому, он сказал, что "работает" над тем, как выйти из ситуации с совпадением даты свадьбы и футбольного матча.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", о любви британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл снимут телевизионный фильм.

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