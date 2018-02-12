В Стрые вандалы отбили голову памятнику Шевченко - ФОТО

Скульптура расположена в городском парке культуры и отдыха города. Поврежденный монумент в городском парке правоохранители обнаружили утром.

Как сообщает ZAXID.NET, при этом отбитой головы рядом с памятником не было.

На данный момент силовики проводят доследственную проверку для установления злоумышленников.

Издание также напоминает, что бронзовый памятник Тарасу Шевченко в парке его имени в Стрые был установлен в 1958 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе в ночь на субботу, 3 февраля, вандалы изрисовали стену памяти Кузьме Скрябину. Она расположена возле Воронцовской колоннады. Как сообщает местное издание "Думская", инцидент произошел в ночь после годовщины смерти культового украинского певца.