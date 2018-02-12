02:00 12.02.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100186270:Polishuk

В Стрые вандалы отбили голову памятнику Шевченко - ФОТО

В городе Стрый Львовской области в ночь на воскресенье, 11 февраля, неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко.

В Стрые вандалы отбили голову памятнику Шевченко - ФОТО

Скульптура расположена в городском парке культуры и отдыха города. Поврежденный монумент в городском парке правоохранители обнаружили утром.

Как сообщает ZAXID.NET, при этом отбитой головы рядом с памятником не было.

На данный момент силовики проводят доследственную проверку для установления злоумышленников.

Издание также напоминает, что бронзовый памятник Тарасу Шевченко в парке его имени в Стрые был установлен в 1958 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе в ночь на субботу, 3 февраля, вандалы изрисовали стену памяти Кузьме Скрябину. Она расположена возле Воронцовской колоннады. Как сообщает местное издание "Думская", инцидент произошел в ночь после годовщины смерти культового украинского певца.

Поделиться
Читайте также:
 
В Черновцах задержан псевдоминер торгового центра Украинские саночники не смогли пробиться в финал Олимпиады-2018 На Черниговщине задержали группировку, взламывающую банкоматы - ФОТО Качиньский обвинил "врагов" Польши в разжигании антисемитизма
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив