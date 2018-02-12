14:14 12.02.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Сообчак призналсь, зачем Путину нужны украинские земли

Кандидат в президенты РФ, а также популярная телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее страна должна в кратчайшие сроки немедленно прекратить поставлят любую гуманитарную помощь на Донбасс.

Сообчак призналсь, зачем Путину нужны украинские земли

Об этом Ксения рассказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы". 

По ее словам, Российская Федерация не должна вторгаться на украинскую территорию. Кроме того, все так называемые "добровольцы" должны быть отозваны с Донбасса и вопрос Крыма должен быть пересмотрен. Поэтому, в данный момент необходимо как можно скорее разрешить эту ситуацию двух государств. 

"Это могут быть: или какая-то компенсация Украине, или какой-то референдум, в общем, какой-то компромисс должен быть найден", - сказала она.

Также Собчак добавила, что Владимира Путина - Донбасс является точкой, которую он хранит горячей для дальнейшего торга. В связи с этим аннексия этих территорий не рассматриваются, поэтому Донбасс хотчет российское правительство сменить  на что-то другое.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская светская львица и телеведущая  Ксения Собчак сделала громкое заявление о войне на Востоке Украины. В частности, антитеррористический акт на Донбассе закончится тогда, когда РФ выведет свои войска с территории украинского государства.

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