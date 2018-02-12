Сообчак призналсь, зачем Путину нужны украинские земли

Об этом Ксения рассказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По ее словам, Российская Федерация не должна вторгаться на украинскую территорию. Кроме того, все так называемые "добровольцы" должны быть отозваны с Донбасса и вопрос Крыма должен быть пересмотрен. Поэтому, в данный момент необходимо как можно скорее разрешить эту ситуацию двух государств.

"Это могут быть: или какая-то компенсация Украине, или какой-то референдум, в общем, какой-то компромисс должен быть найден", - сказала она.

Также Собчак добавила, что Владимира Путина - Донбасс является точкой, которую он хранит горячей для дальнейшего торга. В связи с этим аннексия этих территорий не рассматриваются, поэтому Донбасс хотчет российское правительство сменить на что-то другое.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская светская львица и телеведущая Ксения Собчак сделала громкое заявление о войне на Востоке Украины. В частности, антитеррористический акт на Донбассе закончится тогда, когда РФ выведет свои войска с территории украинского государства.