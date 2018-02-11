В Киеве на 88-м году жизни скончался Мирослав Попович

По предварительной информации, похоронят профессора 13 февраля на Байковом кладбище. Как сообщил на своей страничке в Facebook Василий Зоря, теперь одну из улиц в Киеве переименуют в его честь.

Напомним, Мирослав Попович - украинский философ, академик НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры, директор Института философии им. Сковороды НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки Института философии.

Попович был автором более 100 научных работ, посвященных проблемам логики, методологии и философии науки, философии и истории культуры. Среди них монографии: "О философский анализ языка науки" (1966), "Логика и научное познание" (1971), "Философские вопросы семантики" (1975), "Очерк истории логических идей в культурно-исторических контексте" (1979), " Григорий Сковорода "(1984, в соавторстве)," Мировозрение древних славян "(1985)," Николай Гоголь "(1989)," Украина и Европа: правые и левые "(1996)," Рациональность и измерения человеческого бытия "(1997) , "Кровавый век" (2005).

Как сообщал УРА-Информ, в Минске в среду, 7 февраля, на 84-м году скончался советский и белорусский артист театра и кино Геннадий Гарбук. Прощание с артистом состоится в пятницу на исторической сцене театра, а похоронят Народного артиста Белоруссии в Минске. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Купаловского театр.