Меладзе стал доверенным лицом кандидата в президенты России - ВИДЕО
Популярный российский поп-исполнитель, продюсер, а также телеведущий Валерий Меладзе удостоился стать доверенным лицом кандидата в президенты России. Ожидается, что выборы состоятся 18 марта 2018 года.
Об этом сообщили РИА Новости.
Как отмечается, несколько дней назад Центральный избирательный комитет РФ зарегистрировал 114 доверенных лиц кандидата на пост российского главы государства, соратника Владимира Путина Бориса Титова. Так, в списке оказался певец Валерий Меладзе и популярный шоумен Николай Фоменко.
Кстати, такое постановление было принято на заседании ведомства в среду, 7 февраля.
Стоит добавить, что Валерий Меладзе известен благодарятаким песням, как: "Притяженья больше нет" (вместе с ВИА "Гра"), "Самба белого мотылька", "Текила-любовь", "Как ты красива сегодня", "Се ля ви", "Девушки из высшего общества" и других; многократный обладатель премий "Песня года" и "Золотой граммофон".
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", российская телеведущая, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак не согласна с тем, что её страна должна вернуть Крым Украине. Поэтому, журналистка считает, что необходимо провести референдум в России и Украине.
Знаменитий исполнитель и музыкант Элтон Джон объявил о своем прощальном мировом турне и завершении музыкальной карьеры. Такое решение скорее всего связано с ухудшающимся с каждым днем самочувствием артиста.