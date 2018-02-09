Меладзе стал доверенным лицом кандидата в президенты России - ВИДЕО

Об этом сообщили РИА Новости.

Как отмечается, несколько дней назад Центральный избирательный комитет РФ зарегистрировал 114 доверенных лиц кандидата на пост российского главы государства, соратника Владимира Путина Бориса Титова. Так, в списке оказался певец Валерий Меладзе и популярный шоумен Николай Фоменко.

Кстати, такое постановление было принято на заседании ведомства в среду, 7 февраля.

Стоит добавить, что Валерий Меладзе известен благодарятаким песням, как: "Притяженья больше нет" (вместе с ВИА "Гра"), "Самба белого мотылька", "Текила-любовь", "Как ты красива сегодня", "Се ля ви", "Девушки из высшего общества" и других; многократный обладатель премий "Песня года" и "Золотой граммофон".

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", российская телеведущая, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак не согласна с тем, что её страна должна вернуть Крым Украине. Поэтому, журналистка считает, что необходимо провести референдум в России и Украине.