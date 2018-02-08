В Минске умер актер советского кино Геннадий Гарбук

Прощание с артистом состоится в пятницу на исторической сцене театра, а похоронят Народного артиста Белоруссии в Минске. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Купаловского театр.

Согласно сообщению, Национальный академический театр имени Янки Купалы с большой печалью сообщает, что ушел из жизни выдающийся коллега Народный артист Беларуси Геннадий Михайлович Гарбук.

В фильмографии артиста более 70 фильмов и сериалов, в том числе он сыграл в лентах "Знак беды", "Белые росы","Черный замок Ольшанский", "Люди на болоте", "Анастасия Слуцкая" и "Брестская крепость".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Чикаго в возрасте 77 лет скончался актер британского происхождения Джон Махони. Причиной смерти послужили осложнения, вызванных раком.