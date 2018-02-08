Квентин Тарантино прояснил ситуацию об изнасиловании 13-летней девочки

Об этом сообщает издание Esquire.

Отмечается, что в интервью кинематографист выступил в защиту Романа Полански, обвиненного в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер. Тогда американский теле- и радио-ведущий Говард Стерн спросил у Тарантино, почему он встал на сторону Полански в этой ситуации.

Как утверждает Тарантино, девочка сама напрашивалась на это и намеренно встречалась с Полански.

"Он не насиловал 13-летнюю. Это было статутное изнасилование. Он занимался сексом с малолетней. Это не изнасилование. Я считаю, что под этим словом подразумевается нечто агрессивное — это одно из самых жестоких преступлений на свете. Нельзя разбрасываться словом "изнасилование" просто так. Это как называть всех вокруг расистами — это слово не подходит под все случаи, когда люди его используют", — отметил режиссер.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", манекенщица plus-size Мария Хименес Пасифико рассказала, что подверглась изнасилованию в 15 лет со стороны знакомого мужчины.