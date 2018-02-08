Джим Керри удалился из Facebook из-за вмешательства России в выборы - ФОТО

Об этом артист сообщил на своей странице в Twitter.

Так, под постом актер прикрепил рисунок основателя Facebook Марка Цукерберга с подписью "Facebook".

"Я продаю свои акции Facebook и удаляю свою страницу, потому что Facebook заработал на вмешательстве России в наши выборы и до сих пор не принимает необходимых мер, чтобы остановить это. Я призываю остальных инвесторов, которых волнует наше будущее, сделать то же самое. #отфрендифейсбук", - написал голливудский актер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшая социальная сеть в мире Facebook намерена в ближайшие время нанять по меньшей мере 1000 человек для проверки рекламы в социальных сетях. Таким образом, все сотрудники Facebook будут учитывать не только содержание рекламы, ни и целевую аудиторию.