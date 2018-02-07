Известная колумбийская модель plus-size призналась о жестоких домогательствах - ФОТО

По словам девушки, все выглядело очень невинно, сначала мужчина проявлял знаки внимания, а потом жестоко надругался над ней.

Как утверждает Мария, подобный случай с ней случился на вечеринке друзей. На этот раз ей в напиток подсыпал что-то незнакомец, после чего увез к себе домой и несколько раз подряд принудил ее к половому акту.

Впоследствии мужчина смог избежать наказания из-за провалов в памяти после автомобильной аварии.

Модель отметила, что желала рассказать о произошедшем, чтобы придать смелость и другим женщинам, которые могут винить себя в подобных инцидентах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", известная британская актриса Эмма Уотсон заявила, что считает себя жертвой сексуальных домогательств, с которыми она столкнулась на протяжении своей кинокарьеры в Голливуде.