03:00 07.02.2018 | Культура | Новости
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Известная колумбийская модель plus-size призналась о жестоких домогательствах - ФОТО

Манекенщица plus-size Мария Хименес Пасифико рассказала, что подверглась изнасилованию в 15 лет со стороны знакомого мужчины. Об этом сообщает издание The Independent.

Известная колумбийская модель plus-size призналась о жестоких домогательствах - ФОТО

По словам девушки, все выглядело очень невинно, сначала мужчина проявлял знаки внимания, а потом жестоко надругался над ней.

Как утверждает Мария, подобный случай с ней случился на вечеринке друзей. На этот раз ей в напиток подсыпал что-то незнакомец, после чего увез к себе домой и несколько раз подряд принудил ее к половому акту.

Впоследствии мужчина смог избежать наказания из-за провалов в памяти после автомобильной аварии.

Модель отметила, что желала рассказать о произошедшем, чтобы придать смелость и другим женщинам, которые могут винить себя в подобных инцидентах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", известная британская актриса Эмма Уотсон заявила, что считает себя жертвой сексуальных домогательств, с которыми она столкнулась на протяжении своей кинокарьеры в Голливуде.

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