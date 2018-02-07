01:00 07.02.2018 | Культура | Новости
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Американский музыкант Пол Саймон прекращает гастроли

Известный рокер Пол Саймон заявил о прекращении концертной деятельности. Исполнитель намерен дать прощальный тур, который стартует 16 мая этого года. Об этом сообщает издание Variety.

Американский музыкант Пол Саймон прекращает гастроли

Запланированные концерты пройдут в странах Северной Америки и Европы. Отказ продолжить давать концерты музыкант аргументировал тем, что хочет больше времени уделять семье.

Музыкант признался, что его голос по-прежнему сильный, а коллектив включает очень талантливых исполнителей. Однако на решение музыканта также повлияла недавняя смерть гитариста и друга певца - Винсента Нгуни.

К слову, Пол Саймон - 16-кратный лауреат премии Grammy. Он также включен в Зал славы рок-н-ролла. На счету исполнителя - 13 выпущенных сольных альбомов, а также пластинки, выпущенные в составе Simon & Garfunkel.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", знаменитий исполнитель и музыкант Элтон Джон объявил о своем прощальном мировом турне и завершении музыкальной карьеры. Такое решение скорее всего связано с ухудшающимся с каждым днем самочувствием артиста.

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