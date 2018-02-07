Американский музыкант Пол Саймон прекращает гастроли

Известный рокер Пол Саймон заявил о прекращении концертной деятельности. Исполнитель намерен дать прощальный тур, который стартует 16 мая этого года. Об этом сообщает издание Variety.
Запланированные концерты пройдут в странах Северной Америки и Европы. Отказ продолжить давать концерты музыкант аргументировал тем, что хочет больше времени уделять семье.
Музыкант признался, что его голос по-прежнему сильный, а коллектив включает очень талантливых исполнителей. Однако на решение музыканта также повлияла недавняя смерть гитариста и друга певца - Винсента Нгуни.
К слову, Пол Саймон - 16-кратный лауреат премии Grammy. Он также включен в Зал славы рок-н-ролла. На счету исполнителя - 13 выпущенных сольных альбомов, а также пластинки, выпущенные в составе Simon & Garfunkel.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", знаменитий исполнитель и музыкант Элтон Джон объявил о своем прощальном мировом турне и завершении музыкальной карьеры. Такое решение скорее всего связано с ухудшающимся с каждым днем самочувствием артиста.