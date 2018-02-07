15:59 07.02.2018 | Культура | Новости
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Адель заработала рекордную сумму за мировой тур

Британская певица Адель заработала 197 млн долларов за один мировой тур. Об этом сообщает издание Sky News.

Адель заработала рекордную сумму за мировой тур

По информации издания, последние два года исполнительница получала не более одного миллиона долларов за одно шоу.

Гастроли певицы проходили в поддержку ее последнего альбома "25". Информацию предоставила компания Адель Remedy Touring.

Также уточняется, что из указанной общей суммы певица получила лишь часть денег42 миллиона фунтов стерлингов, остальное использовалось ее компанией, в том числе на расходы на тур.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", известная украинская певица Тоня Матвиенко вернулась на сцену после декретного отпуска. Артистка отправилась во всеукраинский тур под названием "Тобі".

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