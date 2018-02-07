Адель заработала рекордную сумму за мировой тур

По информации издания, последние два года исполнительница получала не более одного миллиона долларов за одно шоу.

Гастроли певицы проходили в поддержку ее последнего альбома "25". Информацию предоставила компания Адель Remedy Touring.

Также уточняется, что из указанной общей суммы певица получила лишь часть денег42 миллиона фунтов стерлингов, остальное использовалось ее компанией, в том числе на расходы на тур.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", известная украинская певица Тоня Матвиенко вернулась на сцену после декретного отпуска. Артистка отправилась во всеукраинский тур под названием "Тобі".