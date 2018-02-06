В песне Алексеева для белорусского отбора на "Евровидение" нашли плагиат - ВИДЕО

Как сообщает kp.by, белорусские пользователи соцсетей активно обсуждают композию украинского артиста Алексеева. В частности, они уверяют, что припев песни украинца украден с хита "Магия" известной израильской певицы Гали Атари.

Как известно, звезда исполняла ее еще в 70-80-х годах, но добыла победу на Евровидении в 1979 году.

По этому поводу израильская певица Анна Тимофей рассказала, что действительно ритмический рисунок одного фрагмента одинаков, однако если оценивать песню целиком, то сходство не заметно. Вместе певица подчеркнула, что Гали Атари в Израиле - очень известная звезда.

Кстати, певица из Израиля в этом году будет борется за право представлять на песенном конкурсе Молдову.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная украинская регги-группа "The ВЙО" попала в число полуфиналистов национального отбора Евровидения.