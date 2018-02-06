В "черный список" Минкульта попали еще четверо российских артистов

По представлению Службы безопасности Украины в страну запрещено въезд трех российских актеров и режиссера. По мнению СБУ они создающих угрозу национальной безопасности страны.

Как сказано на официальном сайте Минкульта, 1 февраля в список были внесены российские актеры Евгений Бакалов, Егор Баринов, Александр Фисенко и режиссер Александр Якимчук.

Таким образом, сейчас в списке насчитывается 124 деятели культуры.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, известный по сериалу "Сваты" российский актер Федор Добронравов, которому СБУ на три года запретила въезд в Украину, заявил, что не посещал аннексированный РФ украинский полуостров Крым. Соответствующее заявление он озвучил ресурсу Кремля Russia Today, передают украинские СМИ.

По словам артиста, он Крым не посещал, а все заявления о том, что он там был в ближайшее время – фейки. Как отмечает Добронравов, уже пять лет не посещал Украину.