Ушел из жизни обладатель "Тони" Джон Махони

Об этом сообщает портал TMZ. По словам менеджера актера Пол Мартино, накануне смерти Махони был срочно госпитализирован.

В данный момент о подробностях смерти актера, дате и месте погребения пока ничего не сообщается.

Отметим, что Джон Махони родился 20 июня 1940 года в городе Блэкпул в Великобритании. Актерскую карьеру он начал в театре в 1977 году. В 1980 году начал сниматься в кино.

Наибольшую известность Джону Махони принесли роли в американском комедийном ситкоме "Фрейзер", а также в кинофильмах "Скажи что-нибудь" и "Первобытный страх".

Махони принимал участие в озвучивании мультфильмов "Атлантида: Затерянный мир" и "Стальной гигант", а также мультсериала "Симпсоны". Последней работой актера стала роль в детективном сериале "Война Фойла" (2015). В 2000 году Махони стал лауреатом премии Гильдии киноактеров США. Он был также дважды номинирован на премию "Эмми"и "Золотой глобус" за работу в сериале "Фрейзер". В 1986 получил премию "Тони" за достижения в театральной области.

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