14:30 06.02.2018 | Культура | Новости
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Ушел из жизни обладатель "Тони" Джон Махони

В Чикаго в возрасте 77 лет скончался актер британского происхождения Джон Махони. Причиной смерти послужили осложнения, вызванных раком.

Ушел из жизни обладатель

Об этом сообщает портал TMZ. По словам менеджера актера Пол Мартино, накануне смерти Махони был срочно госпитализирован.

В данный момент о подробностях смерти актера, дате и месте погребения пока ничего не сообщается.

Отметим, что Джон Махони родился 20 июня 1940 года в городе Блэкпул в Великобритании. Актерскую карьеру он начал в театре в 1977 году. В 1980 году начал сниматься в кино.

Наибольшую известность Джону Махони принесли роли в американском комедийном ситкоме "Фрейзер", а также в кинофильмах "Скажи что-нибудь" и "Первобытный страх".

Махони принимал участие в озвучивании мультфильмов "Атлантида: Затерянный мир" и "Стальной гигант", а также мультсериала "Симпсоны". Последней работой актера стала роль в детективном сериале "Война Фойла" (2015). В 2000 году Махони стал лауреатом премии Гильдии киноактеров США. Он был также дважды номинирован на премию "Эмми"и "Золотой глобус" за работу в сериале "Фрейзер". В 1986 получил премию "Тони" за достижения в театральной области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 68-м году жизни скоропостижно скончался первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

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