Украинская группа получила награду в США - ВИДЕО

Украинский коллектив ATMASFERA удостоился награды престижной американской премии Round Glass Music Awards 2018. Музыканты лидировали в номинации Группа года.
Об этом говорится в заявлении пресс-службой группы.
По словам лидеров группы, американская премия Round Glass Music Awards 2018 в номинации Enlightened Musician of the Year. Для них это одна из самых престижных премий в этом году.
Известно, что группа участвовала в борьбе за награду в трех категориях: "Песня года", "Группа года" и "Лучшее музыкальное видео".
В категории "Группа года" наряду с ATMASFERA боролись за награду 72 коллектива из разных стран мира.
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