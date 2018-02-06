Украинская группа получила награду в США - ВИДЕО

Об этом говорится в заявлении пресс-службой группы.

По словам лидеров группы, американская премия Round Glass Music Awards 2018 в номинации Enlightened Musician of the Year. Для них это одна из самых престижных премий в этом году.

Известно, что группа участвовала в борьбе за награду в трех категориях: "Песня года", "Группа года" и "Лучшее музыкальное видео".

В категории "Группа года" наряду с ATMASFERA боролись за награду 72 коллектива из разных стран мира.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский исполнитель Никита Алексеев, который решил представлять Белоруссию, объяснил мотивы своего поступка. По словам Алексеева, он часто выступает в Беларуси и уже успел завоевать большое количество поклонников. В связи с этим, молодой артист считает себя белорусским певцом.