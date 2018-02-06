Новое горячее шоу от Freedom Jazz "Kiss" - ФОТО

Атмосферу, которую мастерски с первых секунд создает этот уникальный джазовый герлз-бэнд - не встретить больше нигде! В течение трех месяцев - по четвергам - "Freedom Jazz" выйдут на сцену Caribbean Club Concert Hall с необыконовенно откровенной и смелой программой "KISS".

"Наше новое горячее шоу называется "KISS". Название говорит само за себя: страстное, откровенное, интимное. Во всех новых произведениях вы найдете тему любви и отношений, особенно нас волнующую. Безусловно, все выдержано в фирменном стиле джазеток от театрализованных миниатюр до безудержных танцев, от "закаверенных" до неузнаваемости всеми любимых песен до тонкого женского юмора. Меньше слов - больше поцелуев!”, - рассказывают о будущем шоу участницы бэнда.

Неизвестные факты о Freedom Jazz:

Сам Люк Бессон пел из Freedom Jazz, даже несмотря на зубную боль. Так, той же Люк Бессон - режиссер известных картин "Леон", "пятый элемент", "Люси", "Жанна д'арк". Это произошло в немецком городе Руст, в парке развлечений "Europa-park".

На одном празднике, под кавер Эми Уайнхаус в исполнении джазеток, танцевал под сценой сам Seal, забыв, что ему тоже скоро выходить на сцену.

Эрик Серра (Eric Serra), известный французский композитор, который является автором саунтрек к фильмов Люка Бессона, был настолько в восторге от шоу Freedom Jazz, что на afterparty буквально преследовал джазеток.

Майкл Мэдсен, голливудский актер, прилетев на шоу "Вечерний Киев", и услышав исполнение известной "Sing Sing Sing", сказав: "Почему эти красавицы до сих пор не в Голливуде?".

Американский поп-певец Лайонел Ричи был настолько очарован десятикратной красотой джаза, сам попросив их сфотографироваться.

Томас Андерс на съемках программы "Вечерний Киев", очарованный игрой и красотой Светланы-трубы, забыл слова собственной песни.

Кэти Леон (Katie Leone), вокалистка группы "Incognito", на одной из вечеринок собственноручно делала коктейли и угощала джазеток.

Caribbean Jazz Dinner Show: Freedom Jazz "Kiss" - это абсолютно новый формат. Окунитесь в атмосферу настоящего кабаре, которая объединит в себе блестящее театрализованное шоу и уютное настроение старого столичного клуба вместе с изысканной кухней.