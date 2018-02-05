05:00 05.02.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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В Одессе вандалы разрисовали стену памяти Кузьме Скрябину - ФОТО

В Одессе в ночь на субботу, 3 февраля, вандалы изрисовали стену памяти Кузьме Скрябину.

В Одессе вандалы разрисовали стену памяти Кузьме Скрябину - ФОТО

Она расположена возле Воронцовской колоннады. Как сообщает местное издание "Думская", инцидент произошел в ночь после годовщины смерти культового украинского певца.

На данный момент первоначальный вид стены уже восстановили. При этом оперативно отмыть памятную стену удалось благодаря усилиям неравнодушных горожан.

Напомним, в начале февраля 2015 года лидер группы "Скрябин", известный продюсер, телеведущий и шоумен Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ужасной автокатастрофе неподалеку от села Лозоватка под Кривым Рогом (Днепропетровская область). Его автомобиль столкнулся с молоковозом. От полученных травм музыкант скончался на месте аварии.

Как сообщал УРА-Информ, после кончины Кузьменко в разных городах Украины начали называть улицы, скверы, устанавливать памятники. Так, в Одессе появилась стена памяти возле Воронцовской колоннады.

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