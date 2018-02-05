Ray Collins 'HOT-CLUB: лучшее сочетание джаза и современности - ФОТО

При этом испытать чистые эмоции и в какой-то мере, детский восторг можно было на деревянным столичном танцопе - Caribbean Club, 3 февраля. Именно таких ощущений добывался свинг-оркестр прямо со сцены, в состав которых ввошли девять профессионалов свого дела.

Так, перед концертом солист Ray Collins 'HOT-CLUB признался, что очень хочел бы подарить во время их выступления счастье, ульбку и праздничное настроение. Вобщем, все чтобы через музыку людей пробирало до мурашок.

"Видно, что они потрясающие музыканты, и дело даже не во вкусе – кому-то нравится, а кому-то – нет. А то, что их выступление выглядит очень профессионально, легендарно и сильно драйвово", - поделился своими впечатлениями один из поклонников.

Судя по этому, у каждого была своя цель на живом концерте прекрасных музыкантов, потому что некоторые не могли сопротивляться энергии рок-н-ролла, после чего активно танцевали. Другие же, слегка подпевали и почти не отпускали взгляд из инструментов, которые стали ярким проявлением искусства первого в Европе свинг-оркестра.

"Я вот приехал сюда только ради атмосферы. Во-первых, есть возможность послушать хорошую музыку, во-вторых, пообщаться с очень приятными людьми. Хотел провести время в компании друзей и очень круто, что у меня это получилось. А Ray Collins 'HOT-CLUB - действительно знакомство с всем интересным, чем живет современная непопсовая музыка", - прокомментировал гость шоу.

Также на вечеринке сыграла группа "Руки'в Брюки" (RvB). Кстати, они уже давно признаны главными рокенрольникамы Киева.

Добавим, что первый в Европе свинг-оркестр Ray Collins 'HOT-CLUB – десятилетиями радует своих поклонников музыкой, корнями уходящую в эпоху свинга и рок-н-ролла. Кроме того, музыканты учат самому главному – внутренней свободе, из которой и рождается живая, дышащая, настоящая музыка. Возможно, послушав их, у Вас возникнет желание поехать в следующем году в Германию, где они уже много лет находяться на пике популярности.

Напомним, как соообщал ранее "УРА-Информ", легендарная белорусская панк-рок-группа BRUTTO, в рамках всеукраинского осеннего тура зажгла в украинской столице. На этот раз ребята презентовали уже свой третий альбом "Рокки".