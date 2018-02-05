Археологи нашли в Египте гробницу возрастом 4,4 тысячи лет - ФОТО

Археологи считают, что она принадлежала жрице Хетпет, которая была близка к правлению пятой династии фараонов. Как сообщает в воскресенье, 4 февраля, Associated Press, ссылаясь на египетское министерство по вопросам древностей, гробница расположена в западном некрополе Древнего царства.

Ее стены выложены из глиняных кирпичей, а на них обнаружены картины в хорошем состоянии, изображающие сцены охоты и рыбалки с участием самой Хетпет.

Ученые продолжат раскопки в данном районе, поскольку считают его очень перспективным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Египте среди мусора нашли фрагменты гигантской статуи фараона Рамзеса II.