10:55 03.02.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Viva!: стали известны победители ежегодных номинаций - ФОТО, ВИДЕО

В киевском Дворце "Украина" прошла ежегодная церемония награждения победителей "Viva! Самые красивые 2018". Об этом передает "Сегодня.юа".

Viva!: стали известны победители ежегодных номинаций - ФОТО, ВИДЕО

На столичной ковровой дорожке появились телеведущая известного шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко. Покрасовалась своим новым бархатным платьем и певица Тина Кароль. Мероприятие посетила и экс-участница "ВИА-Гра" Надя Мейхер.

На церемонии собрался весь бомонд украинских артистов: Monatik, Олег Винник, The Hardkiss, Сергей Бабкин, Dzidzio, Злата Огневич, NK (Настя Каменских), Антитела, Kiev Tango Project.

За право обладать званием самого красивого мужчины и женщины Украины боролись 120 участников. 

В этом году обладателями престижных наград стали сольные исполнители - сердцеед Олег Винник и эпатажная Ольга Полякова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США прошла юбилейная церемония вручения Грэмми.

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