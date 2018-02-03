Viva!: стали известны победители ежегодных номинаций - ФОТО, ВИДЕО
В киевском Дворце "Украина" прошла ежегодная церемония награждения победителей "Viva! Самые красивые 2018". Об этом передает "Сегодня.юа".
На столичной ковровой дорожке появились телеведущая известного шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко. Покрасовалась своим новым бархатным платьем и певица Тина Кароль. Мероприятие посетила и экс-участница "ВИА-Гра" Надя Мейхер.
На церемонии собрался весь бомонд украинских артистов: Monatik, Олег Винник, The Hardkiss, Сергей Бабкин, Dzidzio, Злата Огневич, NK (Настя Каменских), Антитела, Kiev Tango Project.
За право обладать званием самого красивого мужчины и женщины Украины боролись 120 участников.
В этом году обладателями престижных наград стали сольные исполнители - сердцеед Олег Винник и эпатажная Ольга Полякова.
Директор по корпоративному управлению и контролю Vodafone Украина Олег Проживальский рассказал, что мобильная связь 4G, которую также называют связью четвертого поколения, может появиться в нашем государстве уже в марте 2018 года.
Покинув группу ВИА Гра, Надежда Мейхер-Грановская наслаждается материнством и возможностью совмещать работу телеведущей с домашними делами. На светских тусовках и мероприятиях певица появляется редко, но в минувшую субботу, 2 марта, сделала исключение.