05:00 03.02.2018 | Общество | Новости
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Spice Girls готовы вернуться на сцену в новом составе

Всемирно известная и популярная в конце  "нулевых" группа Spice Girls анонсировала новый состав коллектива. Об этом сообщила  дизайнер Виктория Бекхэм.

Spice Girls готовы вернуться на сцену в новом составе

В новом составе американских девушек будут выступать - Эмма Бантон, Джери Холливелл, Мелани Браун и Мелани Чисхолм. Сама Бэкхем также оказалась на фотографии среди девушек, которую она опубликовала в своем Instagram. Пользователи сразу подняли тему об изменении профессиональной деятельности Виктории, мол теперь жена известного футболиста попробует примерять сценический образ певицы, но Виктория сам опровергла эти слова.

Дизайнер станет новым продюсером и пиар-менеждером состава девочек. 

Чем планируют заниматься Spice Girls в ближайшее время пока неизвестно, однако записать собственный альбом они попробуют весной 2018 года. 

"Обожаю моих девушек! Так много поцелуев", - пишет Бэкхем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно восемнадцатилетняя дочь голливудских актеров Риз Уизерспун и Райана Филиппа дебютировала как модель для лукбука модного бренда Rodarte.

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