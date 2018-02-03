20:00 03.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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О жизни Кузьмы Скрябина сняли необычный фильм - ВИДЕО

Украинская художница Ксения Симонова смогла отснять песочный фильм о жизни и деяниях Кузьмы Скрябина. Свою работу женщина выложила на Уoutube.

О жизни Кузьмы Скрябина сняли необычный фильм - ВИДЕО

По словам создательницы клипа, раньше сам процесс создания задумывался на совсем другую композицию Кузьмы - на песню "Мам". Сам клип Андрей попросил отснять художницу за год до его страшной гибели в аварии. Когда Оксана узнала о смерти певца, то решила, что обязательно должна закончить работу, но не просто клип, а целый фильм.

Женщина встретилась в последним менеджером Кузьмы и обсудила все детали.

Музыкальным треком к "песочному фильму" стала авторская песня Скрябина "Добряк".

Как сообщалось в "УРА-Информ", уже третий год вся Украина скорбит по прекрасному и невероятно талантливому человеку – Андрею Кузьменко (Кузьме).

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