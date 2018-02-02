16:59 02.02.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Сегодня третья годовщина со дня смерти Кузьмы "Скрябина" - ВИДЕО

Уже третий год вся Украина скорбит по прекрасному и невероятно талантливому человеку – Андрею Кузьменко(Кузьме). Редакция Ура-Информ соболезнует родным и поклонникам популярного исполнителя и отметила его уникальный вклад в украинскую культуру.

Сегодня третья годовщина со дня смерти Кузьмы

Отметим, что в этот же день, 2 февраля  2015 года, жизнь известного украинского певца, лидера группы "Скрябин" оборвалась.

Как объяснили в МВД, причиной смерти артиста послужила автокастрофа. Так, Кузьменко якобы перевысил скорость движения, после чего вьехал в молоковоз. 

Известно, что после смерти весь Майдан Независимости был заполнен сторонниками Кузьмы для почтения его памяти. В тот момент люди зажигали лампадки, приносили цветы и исполняли песни Скрябина.

Кузьма был энергичным, острым на язык, порой вызывающим, резким, эпатажным, но в душе он был романтиком – тонким и уязвимым. Это видно из его лучших песен: "Мам", "Люди як кораблі", "Квінти", "Радіо любов", "Старі фотографії", "Мовчати", "Місця щасливих людей".

После его гибели мать в память о сыне написала и издала книгу "Моя дорога птаха. Мамина книжка".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", внезапно для все ушла из жизни известная солистка ирландской группы "The Cranberries" Долорес О’Риордан в возрасте 46 лет.

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