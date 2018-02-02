Джина Лоллобриджида получила звезду на "Аллее славы" - ФОТО

Видеоотчет о церемонии чествования актрисы размещен на официальном сайте "Аллеи славы".

Актриса не скрывала своих позитивных эмоций, она рада, что на бульваре где она любит гулять появилась ее звезда. Итальянка получила 2628 звезду на Аллее славы.

К слову, Джина начала сниматься в 1946 году, а через год получила третье место на конкурсе красоты "Мисс Италия". Также прославилась ролью Аделины в фильме "Фанфан-тюльпан", режиссером которого стал француз Кристиан-Жак.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",