15:20 01.02.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Усик стал троещинским бандитом в мультфильме - ФОТО

Чемпион мира по версии WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик озвучил персонажа мульфильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".

Усик стал троещинским бандитом в мультфильме - ФОТО

Об этом сообщает Isport.

Как отмечается, в мультфильме голосом украинского спортсмена заговорит троещинский бандит. Вместе с Александром Усиком в озвучивании героев принимает участие заслуженный мастер спорта и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" и "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк.

Отметим, что в украинском прокате мультфильм стартует с седьмого марта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик не без труда смог выбороть победу у латвийца Майриса Бриедиса, в результате которой наш спортсмен стал чемпионом мира по версии WBC и защитил титул по версии WBO.

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