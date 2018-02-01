Усик стал троещинским бандитом в мультфильме - ФОТО

Об этом сообщает Isport.

Как отмечается, в мультфильме голосом украинского спортсмена заговорит троещинский бандит. Вместе с Александром Усиком в озвучивании героев принимает участие заслуженный мастер спорта и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" и "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк.

Отметим, что в украинском прокате мультфильм стартует с седьмого марта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик не без труда смог выбороть победу у латвийца Майриса Бриедиса, в результате которой наш спортсмен стал чемпионом мира по версии WBC и защитил титул по версии WBO.