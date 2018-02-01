Дочь Риз Уизерспун попробовала себя в роли модели – ФОТО

Соответствующие снимки опубликованы в Іnstagram бренда.

Отмесается, что на снимках Ава представила два романтических образа из новой коллекции.

Кроме нее, в съемке приняли участие беременная первым ребенком Кирстен Данст, актриса Тесса Томпсон, музыканты Grimes и Ким Гордон, режиссер Джиа Коппола и другие.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", впервые обложку мужского журнала Playboy украсил обнаженный трансгендер. Снимок 21-летней Джулианы Фарфаллы был выбран авторами немецкой версии популярного глянца.