02:00 01.02.2018 | Культура | Новости
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Дочь Риз Уизерспун попробовала себя в роли модели – ФОТО

Восемнадцатилетняя дочь голливудских актеров Риз Уизерспун и Райана Филиппа дебютировала как модель для лукбука модного бренда Rodarte.

Дочь Риз Уизерспун попробовала себя в роли модели – ФОТО

Соответствующие снимки опубликованы в Іnstagram бренда.

Отмесается, что на снимках Ава представила два романтических образа из новой коллекции.

Кроме нее, в съемке приняли участие беременная первым ребенком Кирстен Данст, актриса Тесса Томпсон, музыканты Grimes и Ким Гордон, режиссер Джиа Коппола и другие.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", впервые обложку мужского журнала Playboy украсил обнаженный трансгендер. Снимок 21-летней Джулианы Фарфаллы был выбран авторами немецкой версии популярного глянца.

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