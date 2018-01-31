Зеленский признался, что сделает с "Кварталом" после ухода в политику

Об этом артист рассказал в интервью kp.ua.

Как заявил комик, он продасть студию "Квартал 95" только тогда, если решит идти в большую политику.

"Однозначно из бизнеса я бы вышел — это важно. А будут ли шутить с меня? Думаю, будут еще и хуже (шутить)", — отметил известный сценарист.

Вместе с тем Зеленский добавил, что не боится подтрунивания от коллег по шоу "Квартала 95", так как юмор — это хороший "подсказчик".

"Юмор — как светофор или знаки ограничения скорости. Знак советует вам ехать 60, потому что впереди скользкая дорога. Точно так же и юмор — он показывает тебе знаки. Это не означает, что ты дальше разобьешься. Просто предупреждает, что лучше тебе снизить скорость, а здесь — будь аккуратнее, не гоняй. Такими советами нельзя не пользоваться, наоборот — это очень хорошие намеки", — признался Владимир.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Американская киноакадемия приступила к голосованию за фильмы, которые станут претендентами на премию "Оскар". Проводить ее будет второй год подряд американский телеведущий, актер и комик Джимми Киммел.