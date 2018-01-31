18:15 31.01.2018 | Культура | Новости
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Умер режиссер мультфильмов Анатолий Резников - ФОТО

В немецком городе Золинген в возрасте 77 лет ушел из жизни режиссер анимационных фильмов Анатолий Резников.

Умер режиссер мультфильмов Анатолий Резников - ФОТО

Печальную новость о событие сообщила журналист Сусанна Альперина, ссылаясь на друзей в Германии, которые общаются с семьей режиссера. В данный момент о причине смерти пока ничего неизвестно.

Отметим, что советский режиссер создал серию мультфильмов о приключениях кота Леопольда по сценарию Аркадия Хайта. За создание "Приключений кота Леопольда" авторская группа в 1985 году была удостоена Госпремии СССР.

Также Анатолия Резникова известен по таким мультфильмам, как Соломенный бычок, Робинзон Кузя, Копейка, а широкую известность режиссеру принесли мультфильм Раз ковбой, два ковбой (пародия на вестерн с участием Андрея Миронова, озвучившего всех героев) и серия фильмов о приключениях кота Леопольда по сценариям Аркадия.

В последние годы жизни Анатолий Резников вместе с итальянцами снимал "Новые приключения кота Леопольда". Уже были готовы 13 из 26 серий. Всех персонажей в новом мультсериале озвучил Александр Калягин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 68-м году жизни скоропостижно скончался первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

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