03:00 31.01.2018 | Культура | Новости
100185371:labazovych

Розарио Доусон рассказала, что была изнасилована в детстве

Американская актриса Розарио Доусон, известная по фильмам "Город грехов", "Люди в черном-2" и сериалам по вселенной Marvel, сделала откровенное признание о своем прошлом. Так, девушка не стала больше скрывать, что была растлена и изнасилована ещё в детском возрасте. 

Розарио Доусон рассказала, что была изнасилована в детстве

Соотвествующие заявление звезда сделала в знак поддержки женщин, которые стали жертвами сексуальных домогательств или насилия

Как сообщает Morado Lens, старую тайну 38-летняя актриса заявила в разговоре с телеведущими Синди Родригес (Cindy Rodriguez) и Натали Фарфан (Nathalie Farfan). В тот момент девушка отметила, что иногда злодеями оказываются те люди, которые должны опекать и защищать тебя. Тем не менее Розарио Доусон не стала говорить о том, кто именно из близких людей предал её доверие, ограничившись общими фразами. 

"Меня изнасиловали, когда я была еще ребенком, поэтому воспринимала мир иначе. И когда столкнулась с харассментом во время работы, это не было для меня чем-то новым", - подчеркнула актриса.

Вместе с тем знаменитость поддерживает инициативу "Time’s Up", нацеленную на искоренение неподобающего поведения и сексуальных домогательств на рабочих местах, как в отношении женщин, так и в отношении сотрудников мужского пола.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", модель Бритни Льюис обвинила известного иллюзиониста Дэвида Копперфильда в домогательствах. По словам манекенщицы, инцидент произошел в 1988 году, когда ей было семнадцать лет.

Поделиться
Читайте также:
 
Климкин и Альфано в среду посетят Донбасс Встреча Волкера и Суркова оказалась безрезультативной, - Климкин Группа "The ВЙО" хочет достойно представить Украину на Евровидении - ВИДЕО Группа "The ВЙО" хочет достойно представить Украину на Евровидении - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив