Розарио Доусон рассказала, что была изнасилована в детстве

Соотвествующие заявление звезда сделала в знак поддержки женщин, которые стали жертвами сексуальных домогательств или насилия

Как сообщает Morado Lens, старую тайну 38-летняя актриса заявила в разговоре с телеведущими Синди Родригес (Cindy Rodriguez) и Натали Фарфан (Nathalie Farfan). В тот момент девушка отметила, что иногда злодеями оказываются те люди, которые должны опекать и защищать тебя. Тем не менее Розарио Доусон не стала говорить о том, кто именно из близких людей предал её доверие, ограничившись общими фразами.

"Меня изнасиловали, когда я была еще ребенком, поэтому воспринимала мир иначе. И когда столкнулась с харассментом во время работы, это не было для меня чем-то новым", - подчеркнула актриса.

Вместе с тем знаменитость поддерживает инициативу "Time’s Up", нацеленную на искоренение неподобающего поведения и сексуальных домогательств на рабочих местах, как в отношении женщин, так и в отношении сотрудников мужского пола.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", модель Бритни Льюис обвинила известного иллюзиониста Дэвида Копперфильда в домогательствах. По словам манекенщицы, инцидент произошел в 1988 году, когда ей было семнадцать лет.