Ray Collins 'HOT-CLUB: в Украине состоится масштабное событие для поклонников музыки свинга - ФОТО, ВИДЕО

Ray Collins 'HOT-CLUB - это 9 безудержно талантливых и безумно драйвовых артистов, в совершенстве исполняющих музыку 40-50х годов - джамп-блюз, свинг, джайв, рок-н-ролл. В то же время у них есть свой индивидуальный стиль, который ярко выделяет их на фоне других музыкантов

В арсенале Ray Collins 'HOT-CLUB уже 12 альбомов, а за плечами более 15 лет творческой деятельности. Первый альбом "Shaking That Boogie" вышел в 2001 году и сразу вывел оркестр в топ свинговых бэндов мира. А уже в 2005 году их хит "Barefoot" ("Босиком") стал саундтреком к фильму "Босиком по мостовой" режиссера Тиля Швайгера ("Достучаться до небес", "Бесславные ублюдки").

На сегодняшний день музыканты объехали с концертами весь мир. И уже в 2011 году к графику их выступлений добавилась Украина. И, наконец, после первого безумно успешного концерта в Киеве Ray Collins 'HOT-CLUB возвращаются!

На концертах Ray Collins 'HOT-CLUB танцплощадка взрывается с первых ударов ритм-секции! Этой энергии невозможно сопротивляться. Каждый гость погружается в золотую эру биг-бэндов, бурную культуру Америки 50-х, свободы и драйва.

В вечер 3 февраля с зарубежными гостями выступят любимцы публики - группа "Руки'в Брюки" (RvB). Они уже давно признаны главными рокенрольщиками Киева. Будет жарко, драйвово и безудержно!

Лучшие артисты и танцевальный DJ-mix на большом танцполе Caribbean Club Concert Hall обязательно понравятся сторонникам буги-вуги, линди хопа, блюза и других свинговых танцев.

Rock'n'roll & rockabilly, swing & jump-blues, surf & psychobillly - это знакомство с всем интересным, чем живет современная непопсовая музыка.