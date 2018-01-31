Группа "The ВЙО" хочет достойно представить Украину на Евровидении - ВИДЕО

Об этом основатель и лидер коллектива "The ВЙО" сообщил на своей страничке в соцсети.

Отметим, что на жеребьевке музыкантам досталась цифра пять. Поэтому, именно под этим номером группа выступит на первом полуфинале отбора 10 февраля в прямом эфире "СТБ" и UA:ПЕРШИЙ.

Также известно, что ребята из группы "The ВЙО" на отбор к финалу подготовили песню "Нґа-Нґа".

По словам музыкантов, в предыдущие годы "Евровидение" было чем-то далеким для исполнителей. Конкурсом, куда могут попасть заслуженные или народные артисты, назначенные руководством телеканала. Однако сегодня, это шоу стало настоящим песенным шоу.

Главная задача, которую ставят перед собой Мирослав Кувалдин и "The ВЙО" на "Евровидение 2018" — это снять напряжение и популяризировать стиль регги в Украине.

"Рэгги — это музыка света, позитива, добра и свободы. Через нашу песню мы хотели бы, чтобы эту свободу почуствовали и все зрители. Мы хотим на своем примере показать, что не обязательно толкаться локтями и выгрызать победу зубами. Открытое сердце и искренняя улыбка — более действенные средства победы, чем сжатые кулаки", - отметил лидер Мирослав Кувалдин.

А пока предлагаем вспомнить их клип на трек The Best.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская исполнительница, признанная "Прорывом года" по версии M1 Music Awards, а также участница Национального отбора на "Евровидение 2018" ТAYANNA презентовала новую песню "Леля".