Россия вновь намерена отправить на Евровидение Самойлову - ВИДЕО

Российский "Первый канал" подтвердил, что Самойлова будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2018". Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 30 января, на сайте Евровидения, Юлия уже начала свою подготовку к Лиссабону, ее песня будет выпущена в ближайшие недели.

Напомним, в прошлом году Россия выдвигала для участия в песенном конкурсу "Евровидение-2017" Юлию Самойлову. Вместе с тем конкурс прошел без участия представительницы Российской Федерации.

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