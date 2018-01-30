12:35 30.01.2018 | Культура | Новости
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Россия вновь намерена отправить на Евровидение Самойлову - ВИДЕО

Россия, после прошлогодней неудачной попытки, вновь планирует отправить на Евровидение в Португалию певицу Юлию Самойлову.

Россия вновь намерена отправить на Евровидение Самойлову - ВИДЕО

Российский "Первый канал" подтвердил, что Самойлова будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2018". Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 30 января, на сайте Евровидения, Юлия уже начала свою подготовку к Лиссабону, ее песня будет выпущена в ближайшие недели.

Напомним, в прошлом году Россия выдвигала для участия в песенном конкурсу "Евровидение-2017" Юлию Самойлову. Вместе с тем конкурс прошел без участия представительницы Российской Федерации.

Как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года и объявила ее персоной нон грата за посещение оккупированного Крыма.

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