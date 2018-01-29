10:44 29.01.2018 | Культура | Новости
100185223:nastya

В США прошла юбилейная церемония вручения Грэмми – ВИДЕО

В Нью-Йорке состоялась 60-я церемония вручения престижных музыкальных премий Grammy. Об этом сообщает телеканал CBS.

В США прошла юбилейная церемония вручения Грэмми – ВИДЕО

Победителем стал американский певец Бруно Марс, который  завоевал три статуэтки Grammy в основных номинациях. Так, Альбомом года был назван 24K Magic Бруно Марса. Звание Запись года получил все тот же 24K Magic. Кроме этого, он получил награду и в номинации Лучший R&B альбом. Пластинка также получила Grammy - за лучшее продюсирование.

В номинации Песня года победила That's What I Like Бруно Марса. Кроме того, песня певца получила награды в категории Лучшая R&B песня и Лучшее R&B исполнение.

Добавим награда Grammy, считается одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе, Владимир и Виталий Кличко получили специальную награду за "Успешное многолетнее продвижение положительного образа Украины в мире".

Поделиться
Читайте также:
 
На Урале нашли редкий изумруд весом 1,6 кг На некоторых реках Украины возможен резкий подъем уровня воды, - ГосЧС В Николаеве в квартире обнаружены тела двух взрослых и одного ребенка Уровень воды в Сене в Париже достиг пиковых значений
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив