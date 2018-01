В США прошла юбилейная церемония вручения Грэмми – ВИДЕО

Победителем стал американский певец Бруно Марс, который завоевал три статуэтки Grammy в основных номинациях. Так, Альбомом года был назван 24K Magic Бруно Марса. Звание Запись года получил все тот же 24K Magic. Кроме этого, он получил награду и в номинации Лучший R&B альбом. Пластинка также получила Grammy - за лучшее продюсирование.

В номинации Песня года победила That's What I Like Бруно Марса. Кроме того, песня певца получила награды в категории Лучшая R&B песня и Лучшее R&B исполнение.

Добавим награда Grammy, считается одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

